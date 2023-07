Insigne: “Spero di far esultare i tifosi del Palermo come Verre”

"Mio fratello mi ha detto che è stata la scelta migliore venire al Palermo"

3' DI LETTURA

Roberto Insigne ha raggiunto pochi giorni fa la sede del ritiro del Palermo. L’ex attaccante del Frosinone si aggregato alla squadra di Eugenio Corini legandosi al club rosanero fino al 2026. E proprio dal ritiro che i rosa stanno svolgendo a Ronzone, Insigne è intervenuto in conferenza stampa: “Le sensazioni sono state più che ottime, il gruppo mi ha fatto entrare e mi sono trovato benissimo. La squadra mi ha fatto un’ottima impressione, nello spogliatoio ci divertiamo e quindi sono contento di far parte del Palermo. Ho detto subito sì al Palermo, non ho impiegato tempo a pensare di fare la scelta”.

“Rimanere in A col Frosinone? Avevo la proposta del Palermo, ho parlato insieme al mio procuratore con il Frosinone – ha spiegato l’esterno dei rosanero -. A me andava di cambiare e di venire al Palermo. Ruolo? Ho sempre fatto l’esterno a destra nel 4-3-3, ma sono completamente a disposizione del mister e della squadra per dare una mano e per fare bene. Dove il mister mi chiede di giocare, giocherò”.

“Con Lucioni ci siamo sentiti quasi sempre – prosegue -, da quando abbiamo finito il campionato a prima di arrivare qui. Con Fabio lo scorso anno abbiamo trascorso un anno fantastico e abbiamo vinto il campionato. Speriamo di ripeterci, di divertirci e di fare bene. Mio fratello lo sento quasi tutte le sere, è molto contento. Pure lui mi ha detto che è stata la scelta migliore”.

SERIE A E BRUNORI

“Sicuramente quando ho fatto la Serie A non ero così maturo come adesso – ammette Insigne -. Magari arrivandoci adesso le presenze aumenterebbero. Sto pensando molto a quest’anno e a quello che ho fatto in passato, ne ho vinti di campionati ma dobbiamo stare con i piedi per terra. Dobbiamo essere competitivi in campionato ma bisogna andare con i piedi di piombo. Sono arrivato abbastanza bene qui in ritiro, mi sono allenato tanto quest’estate perché avevo voglia di ripartire subito bene”.

Insigne nel corso della conferenza ha dato anche un suo parere sul nuovo compagno di reparto Matteo Brunori: “È un giocatore straordinario, già lo scorso anno quando abbiamo giocato contro gli ho fatto i complimenti per come si muoveva e per come faceva giocare la squadra. Sono contento di poter giocare con lui e di fornirgli più assist possibili”.

SU PALERMO

La piazza palermitana è una delle più calde nel panorama calcistico italiano, ma Insigne non è per niente preoccupato dalle ambizioni che può avere la tifoseria: “Mi gasa giocare qui, mi gasa giocare al Barbera con 30 mila persone. Per noi dovrà essere solo una spinta e una forza in più per portare a casa risultato e obiettivo. Conosco benissimo Tutino, abbiamo fatto il settore giovanile insieme, è un ragazzo d’oro. L’ho sentito appena ho firmato e lui mi ha detto che ho fatto la scelta migliore perché si è trovato benissimo a Palermo con la sua famiglia, non vedo l’ora di portare la mia famiglia in città”.

“Il Palermo l’ho seguito ai tempi di Cavani o Dybala, mi è sempre piaciuta la piazza e per come si mostravano i giocatori. Spero possa competere il prima possibile anche per lo scudetto. Rivalità Frosinone-Palermo? Io mi sono trovato benissimo a Frosinone dal primo giorno e sicuramente mi sentirò benissimo anche a Palermo. Sono contento per come mi ha accolto la gente qui in ritiro e anche sui social. Tornare al giocare al Barbera? Spero di fare esultare i tifosi al Barbera come ha fatto Valerio (Verre, ndr) quando abbiamo giocato contro lo scorso anno”, ha concluso Insigne.