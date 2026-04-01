Palermo, installati nuovi lucchetti all’ex Chimica Arenella

L'assessora comunale alla Legalità Brigida Alaimo: intervenuti con tempestività

PALERMO – “Abbiamo provveduto, ancora una volta, alla sostituzione dei lucchetti dell’ex chimica Arenella. Siamo consapevoli che si tratta di un’area particolarmente critica, divenuta nel tempo luogo di spaccio e di abbandono incontrollato di rifiuti. Proprio per questo siamo intervenuti con tempestività”. Lo afferma l’assessora al Comune di Palermo con delega alla Legalità, Brigida Alaimo.

“È evidente – aggiunge – che questi interventi di recupero danno fastidio a qualcuno, come dimostrano i precedenti atti intimidatori, anche mediante l’utilizzo di sostanze come l’attack. Proprio per questo nella zona sono state installate telecamere di sicurezza, come richiesto durante un incontro in Prefettura. La criminalità vuole che l’area resti fuori dal controllo pubblico – sottolinea l’assessora – ma l’amministrazione non intende arretrare. Tramite la Prefettura, relazionerò alle forze dell’ordine quanto accade all’interno e all’esterno dell’area dell’ex chimica Arenella. L’obiettivo – conclude Brigida Alaimo – è rafforzare il livello di attenzione e controllo su un sito che deve tornare a vivere, anche alla luce del progetto ‘Reinventing Cities'”.