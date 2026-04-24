 Palermo, aggredisce un infermiere a Villa Sofia: denunciata
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Palermo, insulta e aggredisce un infermiere al pronto soccorso: denunciata

ospedale Villa Sofia
Sono intervenute le volanti della polizia
le indagini
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1 min di lettura

PALERMO – Una donna di 50 anni è stata denunciata per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio perché avrebbe colpito un infermiere con un bastone da passeggio nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, a Palermo.

Palermo, insulta e aggredisce un infermiere

La donna avrebbe protestato al triage chiedendo di accelerare le cure per il padre di 80 anni che aveva un piede fratturato e l’infermiere, impegnato con un caso in codice rosso, le avrebbe chiesto di attendere. Ma la donna l’avrebbe insultato lanciandogli contro il bastone, colpendolo a un braccio e alla testa. Nella colluttazione è rimasto ferito anche un metronotte.
Sono intervenute le volanti della polizia. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio.

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