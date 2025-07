Palermo, cane lasciato al sole in terrazza: intervento del Comune

La nota dell'assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli

PALERMO – Il Settore benessere animale del Comune di Palermo in azione con una operazione conclusasi nel tardo pomeriggio di ieri a Palermo. L’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli, unitamente al nucleo mobile del canile municipale e supportati dall’intervento della Polizia di Stato, ha espletato un intervento in tutela degli animali presso un’abitazione nel quartiere Malaspina nel cui terrazzo, esposto al sole dal mattino fino al tardo pomeriggio, era rimasto un Jack Russell segnalato dai passanti in quanto guaiva e a cui era evidentemente inibito l’accesso all’interno dell’abitazione.

“Le condizioni meteo, diramate dalla Protezione civile, avvertono circa il rischio che i nostri amici a quattro zampe corrono ed è importante che i proprietari si premurino di tenerli in protezione in ambienti ombrosi e muniti di acqua – spiega l’assessore Ferrandelli -. Lasciare un cane esposto ai raggi solari in giornate così calde, anche se sono presenti piccole tettoie o gazebo, non protegge dal rischio gli animali!.

“In giornate con un’allerta meteo come in questi giorni – prosegue -, le tettoie potrebbero surriscaldarsi e creare un effetto serra nell’ambiente sottostante, per cui diventa fondamentale per gli animali poter avere accesso all’interno delle abitazioni tramite una serranda alzata o una porta aperta. Invitiamo la cittadinanza nel continuare a segnalarci situazioni di rischio per gli animali, così da tutelarne il benessere e sottrarli da potenziali maltrattamenti. È importante che i cittadini sappiano che non restiamo insensibili alle segnalazioni e che faremo di tutto, pur con le forze esigue di cui possediamo, per garantire il monitoraggio più ampio del fenomeno”.