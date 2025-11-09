 Palermo erano intrappolati nell'auto: salvato anche un neonato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, erano intrappolati nell’auto: salvato anche un neonato

A causa dell'acqua alta dovuta alla pioggia battente
VIGILI DEL FUOCO
di
1 min di lettura

PALERMO – Nel pomeriggio di oggi, una squadra ordinaria dei vigili del fuoco e una del Nucleo Sommozzatori sono intervenute per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate nella loro auto. Episodio accaduto a causa dell’acqua alta in via Ugo La Malfa. In prossimità del sottopassaggio di accesso a viale Regione Siciliana (direzione Trapani).

Le persone intrappolate, un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, sono stati tratti in salvo dal personale dei vigili del fuoco. E affidati alle cure del personale del 118 per gli accertamenti del caso.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI