“Investimenti ad alto rischio”, la banca deve risarcire due clienti

L'istituto di credito avrebbe violato gli obblighi informativi

PALERMO – Sentenza ribaltata, la Corte di appello dà ragione a due clienti. La banca deve risarcirli. Secondo i giudici, si tratta di un caso di “investimenti ad alto rischio senza una preventiva adeguata verifica circa il profilo di rischio dell’investitore”.

La sentenza è stata pubblicata il 21 maggio. La terza sezione civile (presidente Antonino Liberto Porracciolo, estensore Virginia Marletta) ha condannato Fideuram Intesa San Paolo Private Banking spa in solido con il proprio promotore finanziario, a risarcire due dei tre investitori con 94.805 euro a cui vanno aggiunti interessi e spese legali.

Marito, moglie e figlia, originari di Terrasini, nel 2009 investono su un conto-titoli cointestato i risparmi di una vita – 240.000 euro – invogliati da un promotore finanziario che assicura loro rapidi ed ingenti guadagni.

Non sono degli esperti e si affidano totalmente al promotore a cui consegnano persino le proprie credenziali per operare direttamente sul conto. Dopo circa un anno l’amara sorpresa. Il capitale inziale ha subìto una perdita di oltre 140.000 euro.

Inizia così una lunga vicenda giudiziaria. In primo grado il Tribunale ha respinto l’istanza di risarcimento sul presupposto che gli investitori avessero accettato il rischio connaturato al tipo di investimenti. Marito, moglie e figlia, assistiti dall’avvocato Alessandro Agueci, hanno impugnato la decisione, rilevando che in realtà solo ad uno di loro era stato sottoposto un questionario di profilatura per valutarne la

propensione al rischio. Secondo il legale, sia il promotore che la Banca avrebbero violato gli obblighi informativi.

La Corte di Appello di Palermo ha dato ragione ai signori P.A. e S.M.T (sono madre e figlia) per la perdita subita, respingendo il risarcimento per il padre.