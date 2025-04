Nonna investita e uccisa da un’auto, migliorano le condizioni dei nipotini

I bimbi travolti con la 65enne Enza Lombardo sono ricoverati al Di Cristina

PALERMO – Sono ancora ricoverati i due nipotini di Vincenza Lombardo, la donna di 65 anni travolta e uccisa da una 25enne in via Portella della Ginestra sabato pomeriggio. Il bimbo di due anni si trova in Rianimazione, ma le sue condizioni sono in miglioramento.

Due interventi chirurgici

Come spiegano dal Di Cristina, il piccolo è stato sottoposto la sera stessa dell’incidente ad un intervento di chirurgia plastica alla mano, l’indomani ad un altro di chirurgia maxillo-facciale. Sono state effettuate due Tac e anche la seconda non ha rilevato lesioni cerebrali. Il peggio sembra quindi scongiurato e oggi i medici ridurranno la sedazione per tentare di svegliarlo. La prognosi è riservata.

Il fratellino è in osservazione

Il fratellino di tre anni resta invece in osservazione al pronto soccorso, nell’impatto aveva riportato ferite meno gravi. Nel frattempo proseguono le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale sulla dinamica dell’incidente e nelle prossime ore si attendono gli esiti degli esami per accertare le condizioni psicofisiche della giovane automobilista al momento dello schianto.

Automobilista indagata

La ragazza, una neopatentata, è già stata indagata per omicidio colposo e lesioni. Il giorno della tragedia si trovava alla guida di una Fiat Seicento, per cause ancora da accertare ha travolto due fioriere che si trovavano su un largo marciapiede, finendo poi contro la donna e i suoi nipotini.

Le indagini sulla dinamica

Un impatto terribile, avvenuto a poca distanza dal panificio di proprietà della 65enne e del marito. Come confermano gli investigatori, accertamenti sono in corso su un altro aspetto della vicenda, quello dei paletti di ferro che sarebbero stati rimossi dal marciapiede da alcuni commercianti, per essere poi ricollocati.

Il quartiere in lacrime

Romagnolo continua a piangere per la nonna amata da tutti, ma anche a pregare per i due bambini. Quello che è accaduto a Vincenza Lombardo, per tutti “Enza”, ha sconvolto negozianti e residenti della zona che da anni conoscevano la 65enne.

“Fino a pochi giorni fa ero andata al suo panificio – racconta una commerciante – ed era sempre lì, con il suo grembiule pronta ad accogliere i suoi clienti nei migliori dei modi. Ho trascorso la mia infanzia lì, passando ogni giorno dal suo negozio. Che tristezza, speriamo bene per i due nipotini”. “Dio salvi i due bambini – dice una cliente – questa è già una tragedia così, siamo tutti sotto choc, col cuore a pezzi per una donna che aveva sempre un sorriso e una parola buona per tutti”.