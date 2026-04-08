Palermo, la Italo Belga ricorre al Tar contro i bandi di Mondello

Fissata l'udienza

PALERMO – La società Italo Belga ha presentato ricorso al Tar contro i bandi dell’assessorato regionale al Territorio per l’assegnazione con concessioni brevi di 13 lotti della spiaggia di Mondello, a Palermo. Si allungano dunque i tempi nonostante la stagione balneare sia alle porte.

Palermo, la Italo Belga ricorre al Tar

L’udienza dei giudici amministrativi si terrà il 28 aprile. La Italo Belga ritiene di essere stata danneggiata in quanto il contenzioso aperto con l’amministrazione regionale sulla decadenza della concessione del lungo tratto di spiaggia gestito da oltre 100 anni ha impedito alla società di presentare istanza sui bandi brevi.

Decadenza, la decisione

Sulla decadenza della concessione il Tar ha respinto nelle scorse settimane il ricorso della società che ha annunciato l’intenzione di fare appello al Consiglio di giustizia amministrativa (Cga). L’udienza utile per discuterlo sarà il 13 o il 14 maggio prossimo.