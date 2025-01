Palermo-Juve Stabia, Ceccaroni: “Risultato fondamentale per noi”

Il difensore: "Oggi era importante per dare continuità"

“Sappiamo che in Serie B ci sono tante di queste partite, la Juve Stabia è molto forte e noi abbiamo messo l’atteggiamento e lo spirito giusto. Siamo stati bravi a rimanere in partita nella sofferenza e siamo riusciti a sbloccarla. Abbiamo portato un risultato fondamentale per noi”. Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, commenta così in conferenza stampa la vittoria di misura contro la Juve Stabia.

“Oggi era fondamentale per dare continuità, cosa mai riuscita durante la stagione. Non subire gol è fondamentale e vale per tutti. Davanti abbiamo giocatori che ci possono risolvere la partita. Nuovo modulo? Abbiamo cercato insieme al mister di trovare una solidità di squadra. Penso anche che abbiamo dimostrato di poter stare in campo bene, con gli attaccanti che ci danno una mano nelle difficoltà. L’atteggiamento da parte di tutti è quello da sottolineare, dobbiamo continuare così”, conclude Ceccaroni.