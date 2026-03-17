 Palermo-Juve Stabia: gli highlights del match - VIDEO
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo-Juve Stabia: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Doveva essere la partita del riscatto dopo il sonoro 3-0 di Monza, ma la reazione è stata solo parziale. Palermo-Juve Stabia termina con il risultato di 2-2 allo stadio “Renzo Barbera”. Una vittoria dei rosanero avrebbe dato sicuramente un segnale più forte alla piazza del capoluogo siciliano, ma in questo turno infrasettimanale di Serie B mister Inzaghi deve accontentarsi solo di un pareggio: il rischio, adesso, è che anche il terzo posto adesso potrebbe allontanarsi ulteriormente. In alto gli highlights della gara.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI