Palermo-Juve Stabia: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara

Doveva essere la partita del riscatto dopo il sonoro 3-0 di Monza, ma la reazione è stata solo parziale. Palermo-Juve Stabia termina con il risultato di 2-2 allo stadio “Renzo Barbera”. Una vittoria dei rosanero avrebbe dato sicuramente un segnale più forte alla piazza del capoluogo siciliano, ma in questo turno infrasettimanale di Serie B mister Inzaghi deve accontentarsi solo di un pareggio: il rischio, adesso, è che anche il terzo posto adesso potrebbe allontanarsi ulteriormente. In alto gli highlights della gara.