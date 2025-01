Palermo-Juve Stabia, tante conferme tra i rosa: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Dopo l’ottima prova casalinga contro il Modena, il Palermo si ritrova di nuovo al “Renzo Barbera” per affrontare la Juve Stabia di mister Pagliuca. L’ulteriore step da superare per la compagine rosanero è quello di ottenere due vittorie consecutive, finora mai successo in campionato. Una continuità di risultati e di prestazioni tanto ricercata che potrebbe rilanciare i siciliani in questa seconda parte di stagione di Serie B.

Ancora nessun movimento ufficiale per quanto riguarda il mercato del Palermo, con il ds Osti che lavora sotto traccia per puntellare la squadra di Dionisi con gli innesti giusti. I rosanero devono ancora uscire del tutto dalla crisi della fine del 2024: nelle ultime cinque gare hanno totalizzato due vittorie e tre sconfitte. Successi ottenuti entrambi al “Barbera”: contro le Vespe potrebbe arrivare anche la terza vittoria di fila al in casa. Ventisette i punti in graduatoria del club di viale del Fante.

La Juve Stabia di Guido Pagliuca (che non sarà in panchina a Palermo per squalifica) è reduce dal pareggio per 1-1 contro lo Spezia. Nei cinque incontri precedenti i risultati dei gialloblu dicono due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La squadra campana ha ottenuto 30 lunghezze finora e si trova appunto tre punti avanti rispetto al Palermo. Nella gara d’andata, i rosanero si imposero 3-1 allo stadio “Romeo Menti” grazie ai gol Segre, Herny e Brunori (Adorante per i padroni di casa).

Palermo-Juve Stabia: le probabili formazioni

Sono tante le conferme nel nuovo sistema di gioco adottato da mister Dionisi. La coppia d’attacco nel 3-5-2 dei rosanero sarà ancora composta da Brunori e Le Douaron. Gli unici dubbi da sciogliere per Dionisi sono quello tra i pali, ballottaggio tra Desplanches e Sirigu, e quello sulla corsia destra a centrocampo, con Diakité e Pierozzi che si contendono la maglia da titolare.

Le Vespe di mister Pagliuca si schierano con il 3-4-2-1. Un centrocampista in meno per un trequartista in più nello scacchiere della Juve Stabia rispetto ai rosanero. Pierobon e Candellone dovrebbero agire alle spalle di Adorante.

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Leone, Fortini; Pierobon, Candellone; Adorante.