Palermo, la 18enne in coma dopo un cocktail: ha ingerito ecstasy

Il malore sabato notte durante una festa in via Candelai

PALERMO – Ha ingerito pastiglie di ecstasy la ragazza di 18 anni ricoverata nell’ospedale Civico a Palermo dopo che bevuto un cocktail in una festa in via Candelai. A chiamare i soccorsi è stato un giovane che ha raccontato che la ragazza era svenuta e non riusciva più a riprendersi.

La ragazza è risultata positiva agli esami tossicologici e si trova in rianimazione. La prognosi è riservata ma le sue condizioni vanno migliorando. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Da stabilire se qualcuno gli ha inserito la pasticca nel bicchiere o se sia stata lei a prenderla. La festa si è tenuta in un locale chiuso da tempo e utilizzato per una party privato. I militari dell’Arma, dopo avere individuato il luogo, lo hanno sequestrato.