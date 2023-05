Palermo, la banda spacca vetrine da Bioesserì e al bar Rosanero

Due uomini in azione nel ristorante in via La Farina e al bar di via XX Settembre

1' DI LETTURA PALERMO – Ennesimo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Appena una settimana fa le ultime vittime erano stati il negozio Louis Vuitton di via Libertà, il Villaermosa caffè, in pieno centro e il bar Wisser in zona ospedale Civico. Stanotte la banda che sta mettendo in fila una serie di colpi a diverse attività commerciali è entrata in azione ancora nel cuore di Palermo: prima in via La Farina, al ristorante Bioesserì, poco dopo al bar Rosanero di via XX Settembre. Secondo una prima ricostruzione della polizia che sta conducendo le indagini anche con la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza i colpi si sarebbero verificati intorno alle 5 del mattino. Ad agire sarebbero stati due uomini che hanno mandato in frantumi le vetrine del ristorante e del bar prima di portare via i soldi contenuti nelle casse e fuggire a bordo di un’auto.

