Palermo, La Barbera nuovo presidente dell’Ordine commercialisti

Ecco tutti i nomi dei consiglieri proclamati

PALERMO – Nicolò La Barbera è il nuovo presidente dell’Ordine provinciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione dei tribunali di Palermo e Termini Imerese. E’ stato eletto con circa il 90% dei voti sui 1.850 iscritti aventi diritto. Le elezioni, dopo numerose sospensioni per ricorsi al Tar presentati a livello nazionale, si sono svolte da remoto il 21 e il 22 febbraio.

“Il programma elettorale che è stato premiato dal voto – spiega La Barbera, – auspica la nostra presenza incisiva nel tessuto sociale, culturale ed economico del territorio. Ed è per questo che mi impegnerò. Saremo parte attiva per il rilancio dell’economia e per dare una prospettiva ai tanti giovani che ormai studiano e lavorano fuori dalla nostra realtà”.

Consiglieri sono stati proclamati: Debora Gagliardi (vice presidente), Claudia Scuderi (segretario), Antonino Brancato (tesoriere), Ernesto Gatto, Massimo Ferrante, Paola Loredana Bruno, Angelo Salemi, Sabrina Musacchia, Cinthia Tarantino, Francesco Pinelli, Massimo Romano, Francesco Sutera, Fabrizio Abbate e Laura Foresta.