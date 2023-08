Palermo, la Cisl: ricordare Libero Grassi che disse di no alla mafia

L'intervento del segretario Leonardo La Piana per l'anniversario del delitto dell'imprenditore antiracket

PALERMO – “Ricordare Libero Grassi vuol dire portare avanti la memoria di chi ha segnato davvero la storia dell’antimafia con il suo coraggio e ribadire allo stesso tempo che solo con la forza di dire No ad ogni forma di oppressione mafiosa, possiamo sperare in un futuro senza mafia e senza limiti allo sviluppo economico, nel segno della legalità, della nostra terra”.

Ad affermarlo è Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani in vista dell’anniversario dell’omicidio, avvenuto il 29 agosto del 1991, dell’imprenditore che si ribellò al ricatto del sistema del pizzo. “Come ogni anno domani alle 7.45, commemoreremo l’imprenditore in via Alfieri, perché ancora oggi il suo coraggio è fonte di grande ispirazione per tutti, come lo è stato negli anni per tanti imprenditori vessati dal racket. Ricordare chi ha scelto di essere ‘Libero’ è fondamentale per imprimere ogni giorno sempre più forza alla lotta alla mafia, che non può mai e non deve abbassare la guardia”, conclude La Piana.