Palermo, la corsa continua e il pubblico risponde presente

I dati confermano che i rosa sono attualmente la squadra più in forma del campionato di Serie B

2' DI LETTURA

PALERMO – Continua la marcia del Palermo in Serie B. La compagine rosanero, dopo un inizio di torneo complicato e pieno di difficoltà, ha alzato in maniera vistosa i giri del proprio motore raccogliendo tre vittorie consecutive contro Reggina, Ascoli e Bari e inanellando una striscia importante di nove risultati utili consecutivi. Un ruolino di marcia che ha portato gli uomini di Corini di raggiungere, attualmente, il sesto posto in classifica che vuol dire piena zona play-off.

I dati del campionato cadetto indicano che, in questo momento, il Palermo è la squadra più in forma della Serie B. I nove risultati utili consecutivi sono infatti la striscia più lunga attualmente attiva, seguita da quella della capolista Frosinone con cinque vittorie di fila e del Sudtirol con quattro vittorie nelle ultime quattro gare.

Un filotto di risultati utili, quello del Palermo, che tuttavia non è il più lungo se si guardano i risultati delle squadre di Serie B dalla prima giornata ad oggi. In questa speciale classifica guarda tutti dall’alto il Pisa che, soprattutto grazie al ritorno di D’Angelo, ha raccolto una striscia di quattordici risultati utili consecutivi dalla sesta alla diciannovesima giornata. Seguono il Sudtirol, a quota dodici risultati utili di fila dalla quarta alla quindicesima giornata e il Frosinone, a quota dieci dall’ottava alla diciassettesima giornata.

IL PUBBLICO CRESCE

Un percorso importante quello intrapreso dagli uomini di Corini, sempre più lontani dalle sabbie mobili della bassa classifica e adesso in piena zona play-off. I risultati convincenti e i netti miglioramenti sul piano del gioco hanno risvegliato anche i tifosi, accorsi nuovamente in massa per sostenere il Palermo nell’ultimo match contro la Reggina.

I 26.164 tifosi sugli spalti del “Barbera” contro gli uomini di Inzaghi rappresentano il record di presenze casalinghe stagionali, superando quello precedente di 23.643 registrato contro il Genoa alla quinta giornata. Un entusiasmo tornato ai livelli precedenti alla striscia negativa iniziata proprio nel periodo del match contro i Grifoni, con il punto più basso toccato nel match ai tempi salvezza contro il Venezia con 14:961 spettatori sugli spalti. Numeri comunque importanti quelli dell’impianto di viale del Fante, terzo per numeri di spettatori con una media di 18.697 tifosi a partita dietro solo a Bari e Genoa, rispettivamente a quota 25.501 e 23.220.

Pubblico in aumento non solo per i risultati sul campo ma anche per il mercato invernale condotto da Leandro Rinaudo, che ha portato giocatori importanti capaci di riaccendere lo spirito di una larga fetta di tifo rosanero. Una crescita e un mercato che, nonostante l’obiettivo stagionale dichiarato a più riprese dal club rosanero, stanno riaccendendo a Palermo la speranza di qualcosa di più di un semplice campionato di consolidamento.