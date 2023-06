Palermo, la giunta approva la delibera: 96mila euro per riasfaltare via Volturno

Il progetto ha tra gli obiettivi il miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale

PALERMO – Molte delle strade di Palermo necessitano di una manutenzione e del rifacimento dell’asfalto, ma ad oggi, dopo la definitiva rinuncia da parte della Rap, non c’è una ditta incaricata ad eseguire queste opere cosa che dovrebbe avvenire, comunque, a breve perché l’amministrazione ha pubblicato la gara per l’aggiudicazione del bando, intanto per come può la giunta prova a mettere una pezza e sistemare qualche strada. Una di queste è la via Volturno, che si trova a pochi passi dal Teatro Massimo e presenta numerose buche.

Lo scorso 16 giugno, infatti, la giunta si è riunita e ha approvato la delibera per l’esecuzione dei lavori di manutenzione stradale della via volturo dal civico 2 al civico 98. Tale progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari ad € 61.931,09, oltre somme per la sicurezza pari ad € 8.247,17 non soggetti a ribasso, per complessivi € 70.178,26 oltre € 26.026,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un importo totale dell’intervento di € 96.204,85. Il Rup dell’intervento sarà l’architetto Fabio Cittati.

Il progetto esecutivo, recante il titolo “Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale della Via Volturno”, è stato redatto sulla base del prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

Il progetto – si legge nella delibera – ha tra gli obiettivi la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso il miglioramento della viabilità urbana.

La spesa necessaria per l’intervento trova copertura finanziaria nel capitolo 20614/10 – PDC 1-3-2-15-999 del Bilancio 2022-2024 annualità 2023 in esercizio provvisorio.