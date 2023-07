Palermo, la giunta vara il piano di rafforzamento del personale al Comune

Il sindaco Lagalla: "Una nuova e vigorosa spinta all'azione amministrativa

PALERMO – Con delibera di Giunta è stata approvata la programmazione di spesa dell’anno 2023 relativa all’utilizzo del turn over di anni precedenti, quale manovra sul personale in attuazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale.

Il sindaco Roberto Lagalla ha predisposto atto di indirizzo relativo alle modifiche dell’assetto organizzativo dei servizi dirigenziali necessari al rafforzamento del personale e individuato i requisiti di ammissibilità, titoli di preferenza e modalità di selezione per conferire gli incarichi ex articolo 90 e gli incarichi dirigenziali ex articolo 110, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 267/2000, nonché l’incarico dirigenziale ex articolo 19, comma 6 del Decreto Legislativo 267/200 e, infine, per conferire l’incarico di Direttore Generale.

In esecuzione alla direttiva sopra citata è stata approvata la deliberazione di Giunta numero 228 del 18/7/23, avente ad oggetto “Attuazione del Piano di rafforzamento del personale”, con la quale sono stati individuati i requisiti e le modalità per il conferimento dei seguenti incarichi, da porre in essere con priorità:

-Incarico di Direttore Generale (Fondi comunali).

-Incarichi a contratto, previa selezione pubblica, per 10 posizioni Dirigenziali, ex art.110, comma 1 Decreto Legislativo 267/2000, (fondi comunali) di seguito precisati:

– N. 5 Dirigenti Amministrativi;

– N. 1 Dirigente Culturale;

– N. 3 Dirigenti Tecnici;

– N. 1 Comandante di P.M

– N. 1 Incarico a contratto, previa selezione pubblica, ex art.110, comma 1 Decreto Legislativo 267/2000 (fondi REACT) per un posto di Dirigente Amministrativo per l’Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle Attività sociali.

– Incarichi a contratto, previa selezione pubblica, per n. 3 posizioni Dirigenziali, ex art.110, comma 2 Decreto Legislativo 267/2000, (fondi comunali) di seguito precisate:

– N. 1 Avvocato Dirigente c/o Area delle entrate e dei Tributi comunali;

– N. 1 Dirigente per il supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti c/o la Direzione Generale e Programmazione Strategica;

– N.1 Dirigente Ufficio del Cerimoniale e Relazioni internazionali alle dirette dipendenze del Sindaco

-N. 1 Incarico ex articolo 19, comma 6 del Decreto Legislativo 267/2000 per un posto di Dirigente tecnico presso l’Unità tecnica di progettazione e supporto al Piano Urbanistico Generale Comunale

-N.2 incarichi di Funzionario Legale, ex art. 110, comma 1 Decreto Legislativo 267/2000 (fondi comunali)

– N.2 incarichi di Funzionario Amministrativo ex art. 90 Decreto Legislativo 267/2000 (fondi comunali).

“Questa manovra sul personale varata dalla giunta ha l’obiettivo di imprimere una nuova e vigorosa spinta all’azione amministrativa della macchina comunale, da anni priva di un turn over di dirigenti e che necessita fortemente di un incremento di figure tecniche per velocizzare le procedure ed essere più puntuali nei servizi da erogare alla città. Una manovra che rappresenta, inoltre, ancora una volta la grande attenzione di questa amministrazione sul tema del rafforzamento del personale, dopo l’aumento a 30 ore di tutti i dipendenti comunali a tempo parziale e l’assunzione di 71 funzionari fino al 31 dicembre di quest’anno”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone.

Agli incarichi sopra individuati potranno aggiungersi, in un secondo step ed alla luce anche delle economie prodottesi, non soltanto il conferimento di ulteriori n. 4 incarichi dirigenziali, contemplati nella Programmazione di cui alla Delibera 215/23, ma anche lo sviluppo di ulteriori manovre sul personale.

Inoltre, come previsto nel Piano dei fabbisogni e nella Programmazione di cui alla Delibera n. 215/23, si procederà all’assunzione a tempo indeterminato di n. 11 Dirigenti Tecnici – di cui alla graduatoria approvata con D.D. n. 5913 del 28/06/2022 – e al completamento della procedura di stabilizzazione di n. 90 lavoratori A.S.U.