Palermo, la protesta e gli agricoltori delusi: “Schifani non c’era”

Le parole di Davide Piccione, imprenditore vitivinicolo del Trapanese

PALERMO – “Questa mattina siamo arrivati da tutta la Sicilia per portare le nostre richieste alla Presidenza della Regione, ma Schifani non c’era. Siamo delusi, ci saremmo aspettati un incontro con lui ma ci ha fatto sapere che non era a conoscenza della manifestazione”. Lo dice Davide Piccione, imprenditore vitivinicolo del Trapanese che ha guidato la delegazione di una decina di agricoltori ricevuti a Palazzo d’Orleans dopo la manifestazione che ha portato in piazza agricoltori, sindaci e cinque trattori.

Le parole dell’imprenditore

“Una volta a Palazzo d’Orleans – aggiunge – siamo stati accolti dal responsabile della segreteria del presidente che ci ha informato della sua assenza e ci ha messo in contatto telefonico con l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino al quale abbiamo ribadito le nostre richieste in particolare sul settore vitivinicolo, sull’apicoltura, sui problemi legati all’irrigazione. Su questi e su altri punti che abbiamo sollevato, Sammartino ha dimostrato di essere consapevole della gravità della situazione e si è detto pronto a fare il possibile per sostenere il comparto”.