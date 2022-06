Palermo, la Protezione civile piange la scomparsa di Sonia Oneri

Il cordoglio del dipartimento regionale per la scomparsa prematura della volontaria

PALERMO – Ancora un lutto nel mondo del volontariato di Protezione Civile. A comunicarlo è sulla sua pagina Facebook il dipartimento regionale della Protezione civile rendendo nota la notizia della scomparsa della giovane collega Sonia Oneri condivisa dall’Organizzazione di volontariato Triscele di Palermo di cui Oneri era componente.

“Sonia aveva trentadue anni, di lei si ricorda il grande impegno per i meno fortunati, con particolare cura per i senza fissa dimora”, si legge nel post della Protezione civile che continua ricordando che “l’impegno in seno al volontariato per Sonia Oneri era una vocazione di famiglia: il papà è l’attuale presidente dell’OdV Triscele”.

Ai volontari dell’Organizzazione di Volontariato Triscele, e al suo presidente con particolare vicinanza, giungono le condoglianze del Dirigente Generale, Salvo Cocina, anche a nome delle donne e degli uomini della protezione civile regionale.

I funerali di Sonia Oneri avranno luogo domani, giovedì, ore 10, presso la Chiesa San Curato D’ars, Via della capinera 13, Palermo.