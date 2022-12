I titolari hanno riportato diverse condanne facendo venir meno il requisito dell'affidabilità

1' DI LETTURA

PALERMO – La questura di Palermo ha revocato quattro autorizzazioni ad altrettanti esercizi commerciali perché i titolari hanno riportato negli anni diverse condanne tanto da fare venire meno il requisito dell’affidabilità.

I provvedimenti di revoca sono stati emessi per un negozio di somministrazione alimenti e bevande in via Oreto, per un pub nella zona dei cantieri navali, per un’attività di commercio al dettaglio alla Zisa e per un pub al Capo.