Palermo, la Rap continuerà ad intervenire per riparare le buche stradali

Il servizio fino al 31 dicembre scorso era stato assicurato grazie ad un'ordinanza sindacale

1' DI LETTURA

PALERMO – La Rap continuerà a intervenire per riparare le buche delle strade di Palermo. Lo conferma l’azienda dopo l’allarme lanciato, oggi a Sala delle Lapidi, dal consigliere comunale Massimiliano Giaconia del gruppo Progetto Palermo.

Il servizio, fino al 31 dicembre scorso, era stato assicurato grazie ad un’ordinanza sindacale. Pur in assenza di quest’ultima, dal primo gennaio, la Rap ha continuato ad effettuare interventi straordinari per garantire la sicurezza delle strade. Ma, nei giorni scorsi, una richiesta di rinnovo, da parte della stessa azienda controllata al cento per cento dal Comune, era sembrata il preludio della sospensione.

“L’ordinanza precedente è scaduta ed è necessario il suo rinnovo per garantire l’incolumità dei cittadini. Da domani potrebbero risultare inutili le segnalazioni ai vigili urbani sulla presenza di buche pericolose nel manto stradale” ha detto in aula Giaconia.

“Ritengo necessario che il tema delle manutenzioni stradali – ha aggiunto dai banchi dell’opposizione – sia al centro di una seduta del consiglio comunale”. In serata è arrivata la precisazione da parte della Rap. L’Azienda di piazzetta Cairoli, nei giorni scorsi, “ha sollecitato la proroga in deroga dell’ordinanza sindacale”.

La Rap, guidata da Girolamo Caruso, conferma che con l’assessorato ai Lavori pubblici si sta lavorando ad un affidamento temporaneo per assicurare le attività di manutenzione di strade e marciapiedi in attesa della gara definitiva.