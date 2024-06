Palermo, la Reset chiude il bilancio in attivo di 121mila euro

Il plauso del sindaco Lagalla e dell'assessore alle Partecipate Alaimo

PALERMO – “Esprimiamo soddisfazione e apprezzamento per la chiusura in attivo del bilancio di esercizio del 2023 della Reset per una somma pari a 121 mila euro – dicono in una nota il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle aziende partecipate Brigida Alaimo -“.

“L’amministrazione vuole puntare sul rilancio dell’azienda che è stata decisiva e strategica, grazie all’impegno delle sue maestranze, per il superamento, ad esempio, dell’emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli”.

“L’amministrazione sta anche dimostrando con i fatti questa volontà con l’ultima variazione di bilancio, approvata questa settimana in Consiglio comunale, che destina 700 mila euro alla Reset per il servizio di diserbo, un investimento importante per il decoro e la pulizia della città”.