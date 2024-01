Palermo, ladre di profumi e controlli sulla movida: sanzioni e indagini

L'operato di polizia e carabinieri

PALERMO – Dal furto di profumi ai controlli sulla movida. Occhi puntati di carabinieri, polizia e guardia di finanza sulla sicurezza. Il resoconto.

Controlli sulla movida

Controlli sulla movida a Palermo. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e agenti della polizia municipale hanno multato 13 attività commerciali ed elevato multe per oltre 24 mila euro. I controlli sono scattati in centro nelle vie Isidoro Carini, Quintino Sella, Simone Corleo, Filippo Turati e nelle piazza Sant’Anna Garraffello, Nasce, Don Sturzo e Crispi. Sono state identificate 451 persone, controllati 120 veicoli, elevate 64 sanzioni al codice della strada per 14 mila euro. Nel corso dei controlli un esercizio è stato chiuso aperto senza autorizzazioni, fiscali, sanitari ed amministrativi. I titolari di altri due esercizi commerciali sono stati indagati in stato di libertà, rispettivamente, per occupazione del suolo pubblico e per abusi edilizi.

Furto di profumi

Hanno preso dagli scaffali oltre 20 profumi e prodotti di bellezza che hanno cercato di nascondere nei giubbotti e nelle borse. Quattro donne hanno cercato di portare via dagli scaffali del Super Store Conad di via Olivieri Mandalà a Palerno la merce rubata. I movimenti delle ladre non sono passati inosservati dagli addetti alla sicurezza che hanno lanciato l’allarme e chiamato i carabinieri. Non appena hanno compreso di essere state scoperte le quattro hanno abbandonato la refurtiva e sono fuggite dal centro commerciale. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire alle donne che sono state riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza del superstore.