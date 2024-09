Indagini da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere

PALERMO – I ladri hanno portato via il registratore di cassa di un ristorante, “A putia “, in via Principe di Granatelli, a Palermo, dove sono entrati forzando l’ingresso e passando al setaccio il locale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.