Palermo, ladri in azione: portate via sigarette, soldi e gratta e vinci

Ad essere preso di mira il distributore di via Sampolo

PALERMO – Un furto a è stato compiuta nella stazione di erogazione carburanti dell’Eni a Palermo in via Sampolo. I ladri dopo aver forzato la vetrina del bar tabacchi hanno portato via soldi, sigarette e gratta e vinci. Indagano gli agenti di polizia. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’impianto di rifornimento e quelle dei locali commerciali vicino. Un mese era stato compiuto un altro furto con lo stesso sistema nelo stesso impianto di carburanti.