Furto al ristorante: si cala da una palma e ruba soldi e telefono

Il colpo nella notte

PALERMO – Il ristorante “Molo Sant’Erasmo” nel mirino di un ladro. Un uomo ha sfruttato una palma per introdursi nel locale. Poi ha forzato la porta d’ingresso e messo a segno il furto.

Una volta dentro ha rubato il denaro presente nella cassa – un centinaio di euro – e un telefono. Bottino mistero, ma il titolare dovrà pagare di tasca propria i danni.

Il titolare ha pubblicato il video dell’irruzione su Facebook accompagnato da uno sfogo: “Ecco cosa succede in una città come Palermo – scrive Saverio Borgia -. Non c’è da costituire zone rosse o vietare l’ingresso a soggetti con barba e collane… Qui manca la sicurezza di base in una città. Farò l’ennesima denuncia senza nessun risultato utile. Ahimè, alziamo le braccia e continuiamo a lavorare tutti i giorni con orgoglio ed onore”.

Sul furto indaga la polizia.