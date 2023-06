Palermo, Lagalla: “Bene il dibattito sulla sicurezza in città”

Il sindaco si dice disponibile a migliorare la situazione ma è rispettata la media nazionale

“Gli ultimi episodici, per quanto significativi, segnali, di criminalità non si traducono in un calo della soglia di sicurezza in città. Tuttavia, anche in una logica di prevenzione di determinati fenomeni nei centri urbani, accolgo con favore le parole del presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo riguardo a una seria riflessione sull’opportunità di riproporre l’operazione Strade sicure anche a Palermo”. Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

“Le parole dell’onorevole Minardo denotano attenzione sul capoluogo anche a livello nazionale, quella che, del resto, ha manifestato in una recente visita in città anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quando ha partecipato a un Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura”, aggiunge.

“Da parte dell’amministrazione comunale la massima disponibilità al confronto per il miglioramento dei livelli di sicurezza dei cittadini che a Palermo – sostiene – restano comunque nella media nazionale, proprio come ha sottolineato lo stesso ministro Piantedosi”.