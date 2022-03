Palermo, Lagalla pronto a candidarsi a Palazzo delle Aquile

Domani la conferenza stampa.

PALERMO – Lagalla pronto a rompere gli indugi: domani mattina annuncerà la candidatura a Palazzo delle Aquile. Si allarga la platea di concorrenti nel centrodestra palermitano: Roberto Lagalla sarà della partita. Fonti vicine all’Udc confermano l’indiscrezione.

L’ex Rettore sarebbe stato pronto a fare l’annuncio già pomeriggio: tutto rinviato a domani quando l’assessore si sottoporrà alle domande dei cronisti in solitaria senza coreografie di partito (“in linea con il suo stile”, dice chi lo conosce bene). La mossa dell’Udc e del suo uomo di punta arriva dopo gli scombussolamenti del quadro politico degli ultimi due giorni.

Dall’annuncio della disponibilità di Fracesco Scoma in quota Lega a quella dell’azzurro Francesco Cascio fino all’autonomista Totò Lentini già in campagna elettorale passando per l’accelerazione dei meloniani sul nome di Carolina Varchi (nel pomeriggio è prevista una riunione a Palermo alla presenza del responsabile organizzazione nazionale Donzelli che dovrebbe confermare che FdI fa sul serio) nel centrodestra qualcosa si muove.

Un puzzle che però non può tenere conto dei caldissimi passaggi romani. In primis il vertice tra Salvini e Meloni. Sul tavolo c’è anche il match per Palazzo D’Orleans, la sfida delle sfide, elemento centrale per la definizione di tutto il resto.