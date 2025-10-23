 Palermo, l'Antimafia regionale il 29 ottobre si riunirà allo Zen
Il presidente Cracolici: seduta aperta alla cittadinanza dopo gli ultimi episodi di violenza
PALERMO – La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, si riunirà nel quartiere Zen di Palermo mercoledì 29, alle 15, nella chiesa San Filippo Neri, in via Fausto Coppi 10. Un incontro aperto a residenti, volontari, scuole, e autorità locali per rispondere alla presenza della mafia e della criminalità.

“Sarà una seduta aperta alla cittadinanza – ha detto il presidente Cracolici – e alla quale abbiamo invitato istituzioni e associazioni per aiutare il quartiere a reagire dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno turbato la città. Lo Zen è Palermo, aiutiamo lo Zen a reagire”. 

