Palermo, l’appello di La Russa (FdI) a Lega e FI: “Cascio? Fermatevi”

Chiamata in extremis all'unità del centrodestra.

PALERMO – “FdI ribadisce ancora una volta di voler perseguire a Palermo e nelle elezioni regionali, l’unita’ del centrodestra. Dopo le scelte tra loro discordanti a Messina di Lega e Fi, la possibile unità della coalizione verrebbe ulteriormente vanificata dalla ufficializzazione a Palermo di un ticket Lega-FI senza alcuna condivisione con Fratelli d’Italia. Ci appelliamo alle forze di centrodestra perché non procedano al previsto annuncio di oggi della candidatura Cascio e del suo vice per consentire una comune valutazione dei candidati sindaci a Messina e Palermo e la contestuale definizione del candidato di centrodestra alla Presidenza della Regione siciliana”. Lo dice Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, in un appello in extremis, praticamente fuori tempo massimo: stamane alle 10, infatti, e’ prevista la presentazione della candidatura dell’azzurro Francesco Cascio a sindaco di Palermo, sostenuto da FI e Lega.