Palermo, lavori su strade e marciapiedi: ecco dove saranno

Quanto sarà speso. Quali saranno le circoscrizioni interessate.

PALERMO – Appaltati a Palermo i lavori per le strade e i marciapiedi di sei Circoscrizioni su otto. La spesa totale prevista per l’Amministrazione comunale è di 32,5 milioni per un accordo quadro di durata quadriennale.

“Quando ci verrà comunicato l’esito della gara, curata dall’Urega, avvieremo le procedure per arrivare ai progetti attuativi – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune Totò Orlando – i contratti saranno firmati comunque entro dicembre e le opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria di marciapiedi e strade potranno partire a gennaio. Abbiamo recuperato in pochi mesi una procedura che era bloccata. L’accordo quadro poteva essere chiuso nel 2020″.

I lotti

Il primo lotto (1,9 milioni) è andato alla Vin.To srl con un ribasso dell’11%. Le zone interessate sono quelle della prima circoscrizione (Tribunali-Castellammare – Palazzo Reale – Monte di Pietà). Il secondo lotto (2,5 milioni), relativo alle zone Oreto-Stazione (parte) – Brancaccio – Ciaculli – Settecannoli, è stato attribuito alla cooperativa Edil S.e.p. (ribasso del 10%). L’Almeida srl Costruzioni ha vinto la gara per il terzo lotto del valore di 2,9 milioni (ribasso del 15%). Il territorio è quello della terza Circoscrizione (Oreto – Stazione (parte) – Villagrazia – Falsomiele). Il sesto lotto, del valore di poco più di 5 milioni è stato aggiudicato alla Isaps srl che ha offerto un ribasso del 7,7 per cento. I lavori verranno effettuati nella sesta circoscrizione (Cruillas – S.Giovanni Apostolo – Resuttana – San Lorenzo).

Assegnato anche il settimo lotto (Arenella – Vergine Maria – Pallavicino – Tommaso Natale – Sferracavallo – Partanna – Mondello) del valore di 5,6 milioni. Ha vinto la gara l’impresa VValori Scarl Consorzio Stabile (ribasso 15,8%). L’ottavo lotto (valore 7 milioni) è stato aggiudicato alla LB Facility (ribasso del 18,4%). Il corrispondente territorio comprende le zone Politeama – Libertà – Montepellegrino – Malaspina – Palagonia. Le gare per le Circoscrizioni 4 e 5, che non sono andate a buon fine per mancanza di imprese, verranno riproposte nelle prossime settimane. (ANSA)