Palermo-Lecco, assenti solo gli infortunati: i convocati di mister Corini

La lista dei rosanero scelti dal tecnico

PALERMO – Il Palermo di Eugenio Corini si prepara ad affrontare allo stadio “Renzo Barbera” il Lecco, in occasione della sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Sono tutti disponibili i calciatori rosanero della compagine del tecnico di Bagnolo Mella.

Rimangono assenti soltanto i giocatori alle prese con i recuperi dagli infortuni, ovvero Di Mariano, Coulibaly e Buttaro. Presente, tra i convocati per la gara di domenica, Matteo Brunori, che oggi salta la rifinitura prepartita e raggiungerà la squadra in serata direttamente in ritiro.

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Lecco.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson