Palermo, legionella a scuola: chiude l’istituto Borsellino

Lo ha disposto il preside con una circolare

PALERMO – Tracce di legionella nell’acqua, per questo motivo la scuola chiude. È quanto stabilito, lo scorso 3 maggio, all’istituto alberghiero Paolo Borsellino di Palermo che, fino a nuove disposizioni, resterà chiuso sia nella sede centrale di piazza Giovanni Bellissima, a Pallavicino, che nella succursale di via Nicolò Spedalieri, una traversa di Don Orione.

La comunicazione è arrivata dal preside Domenico Di Rosa, tramite una circolare: “In riferimento alla nota pervenuta allo scrivente nel tardo pomeriggio di oggi (3 maggio, ndr) da parte della “Li.Be Società Cooperativa”, con la quale è stato comunicato che nelle sedi centrale e succursale dell’I.S. – a seguito dei rapporti di prova del 3/05/2023 – è emerso che in alcuni punti di erogazione di acqua, nelle sedi in oggetto, è risultato un indice di presenza di Legionella fuori limite: ragion per cui con la presente vengono sospese le attività didattiche, in entrambi le sedi in oggetto, con effetto immediato e fino a nuove disposizioni“.