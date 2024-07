Palermo, allarme legionella ai cantieri culturali della Zisa

È stata disposta la sanificazione, dopo si dovranno effettuare nuovi esami

PALERMO – Trovata legionella nelle conduttore ai cantieri culturali della Zisa a Palermo. I controlli sono stati eseguiti dall’Accademia delle Belle Arti che ha un protocollo da seguire.

Ii risultati degli esami, come riferisce l’ANSA, sono arrivati sui tavoli dei responsabili delle attività culturali comunali che gestiscono i cantieri che hanno disposto la chiusura di tutti gli spazi comunali.

La comunicazione della presenza della legionella è stata fatta ai concessionari che dovranno adeguarsi, scrive ancora l’agenzia.

È stata disposta la sanificazione, dopo si dovranno effettuare nuovi esami.

Intanto i concerti programmati nel piazzale non saranno cancellati. L’organizzazione non utilizza i servizi presenti nei cantieri ma usa bagni chimici, quindi non ci sono rischi per gli spettatori.