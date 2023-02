Palermo, l’esito degli esami di Graves e Sala

Assenti entrambi i calciatori contro la Ternana

PALERMO – Così come riporta il sito ufficiale del club rosanero, il difensore Simon Graves Jensen e l’esterno Marco Sala sono stati sottoposti ad indagini strumentali che non hanno evidenziato lesioni muscolari.

Entrambi i calciatori hanno proseguito il percorso fisioterapico. Il Palermo di Eugenio Corini scenderà in campo martedì 28 febbraio, a partire dalle ore 20:30, contro la Ternana allo stadio “Renzo Barbera”. Come anticipato dal tecnico rosanero in conferenza stampa, entrambi non saranno disponibili per il match.