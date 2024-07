Palermo, Segre ha un problema al ginocchio: ultimo giorno a Livigno

Il report del club rosanero

Ultimo giorno di allenamenti all’Aquagranda di Livigno per il Palermo allenato da Alessio Dionisi. Al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio, hanno effettuato possesso palla, fase difensiva di squadra e partita a campo ridotto. Nel pomeriggio focus sulla fase offensiva di squadra ed un’altra partita a campo ridotto.

Nella giornata sabato 20 luglio si concluderà il ritiro in Valtellina per i rosanero e nel pomeriggio, alle ore 16.30 a Temù (BS), è in programma il test amichevole con il Monza (in diretta su Sportitalia).

La preparazione riprenderà martedì 23 luglio al City Football Academy di Manchester: tutte le sedute di allenamento saranno a porte chiuse. Previste anche due amichevoli nel Regno Unito.

Segre, problema al ginocchio

Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, si è fermato nel corso della prima amichevole dei rosanero contro la Rappresentativa LND Sondrio (terminata 10-0 per i siciliani). Uscito anzitempo dal campo, non si è più allenato con i compagni nel corso del ritiro.

“In seguito ad un trauma contusivo al ginocchio destro, Segre è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato un versamento articolare. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”, si legge nel sito ufficiale del club rosanero.