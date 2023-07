Palermo, il giovane Samuele Lo Coco ad un passo dal Villa Valle

L'attaccante classe 2004 era stato convocato da Corini per il ritiro a Roma e per la gara contro il Parma dello scorso 1 aprile

PALERMO – Samuele Lo Coco è a un passo dal Villa Valle, formazione che milita nel campionato di Serie D. Lo Coco, giovane attaccante classe 2004, nella scorsa stagione alla Primavera del Palermo, era stato convocato da Corini in due occasioni: prima per il ritiro a Roma di Brunori e compagni durante la sosta del campionato di Serie B e successivamente per la gara contro il Parma lo scorso 1 aprile. Adesso per Lo Coco si avvicina sempre più una nuova avventura, con la maglia del Villa Valle. Nelle prossime ore l’ufficialità.