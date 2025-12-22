Palermo, l’opposizione: “Calendarizzare discussione sulla sicurezza”

La richiesta dopo gli ultimi fatti verificatisi in piazza Nascè nella notte tra sabato e domenica

PALERMO – Le forze di minoranza del Consiglio comunale di Palermo hanno formalmente richiesto alla Presidenza del Consiglio comunale l’individuazione di uno spazio adeguato, all’interno delle sedute già programmate da qui alla fine dell’anno, per poter finalmente discutere e votare la mozione sulla sicurezza in città dal titolo “Impegno urgente del Comune di Palermo per il crescente disagio giovanile attraverso politiche educative, sociali e di comunità”, depositata da mesi e tuttora in attesa di trattazione.

“La sicurezza urbana – dicono i consiglieri del Partito Democratico, Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi, del Movimento 5 Stelle, Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli, di AVS, Giambrone e Mangano, di Oso, Argiroffi e Forello, del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco Miceli – è ormai un tema non più rinviabile, alla luce dei continui episodi di violenza che si stanno verificando in città e, soprattutto, del profondo allarme sociale che tali episodi rivelano, generando una crescente e fondata preoccupazione”.

“Le minoranze – dice una nota dei consiglieri – sottolineano di essere pienamente consapevoli delle responsabilità istituzionali e confermano la propria disponibilità a garantire la trattazione e l’approvazione degli atti inderogabili in scadenza entro la fine dell’anno. Tuttavia, ritengono non più accettabile che, le continue urgenze – alcune delle quali tali solo per errori della stessa Giunta – svuotino il ruolo del Consiglio comunale e delle minoranze, rinviando ulteriormente il confronto politico su un tema di tale gravità.

“Chiediamo – proseguono – che la Presidenza del Consiglio si attivi affinché l’Aula possa esprimersi immediatamente, già a partire dalla seduta odierna, attraverso la discussione e il voto delle mozioni depositate. È necessario dare un segnale chiaro di attenzione e responsabilità verso una problematica che incide profondamente sulla qualità della vita e sul senso di sicurezza della nostra comunità, soprattutto dei più giovani. Il Consiglio comunale deve tornare a essere il luogo del confronto politico e delle scelte sulle questioni centrali per la città”.