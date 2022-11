Palermo, lotta al randagismo: soccorsi 14 cani

Nessuno dei quadrupedi era registrato all'anagrafe canina. Saranno microchippati, vaccinati e sterilizzati

PALERMO – Importante operazione di contrasto al randagismo effettuata dalle guardie zoofile OIPA di Palermo, in servizio congiunto con l’ufficio della polizia municipale giudiziaria benessere animale ed il canile municipale.

Il servizio è scaturito dopo la segnalazione arrivata negli uffici del nucleo provinciale delle guardie zoofile dell’OIPA da parte di alcuni escursionisti. Le guardie, nei giorni a seguire, hanno effettuato diversi sopralluoghi con controllo del territorio e, dopo aver individuato il luogo esatto dove viveva un branco di 14 cani randagi, di diversa età e sesso, i quali avevano trovato rifugio ai piedi della montagna di Monte Pellegrino, hanno attivato tutte le procedure di identificazione e messa in sicurezza degli animali.

I cani risultavano in buono stato di nutrizione anche grazie ad un cittadino che portava loro del cibo,ma non erano registrati all’anagrafe canina.I cani sono stati prelevati con l’ausilio del servizio della Reset e portati al canile e, dopo una prima visita da parte dell’Asp veterinaria, saranno tutti microchippati, vaccinati e sterilizzati a carico del comune settore benessere animale e tenuti presso il canile municipale fino al decorso della degenza, in seguito saranno reinseriti sul territorio.

“Purtroppo – dice Francesco Vassallo, Coordinatore delle Guardie Zoofile OIPA – l’abbandono indiscriminato di animali e le nascite incontrollate contribuiscono al fenomeno del randagismo, una piaga sempre più in crescita nel nostro territorio. L’intervento è stato svolto dopo aver accertato che tutte le procedure operative salvaguardassero la sicurezza ed il benessere degli animali stessi, l’OIPA da decenni è in prima linea sul contrasto al randagismo, invitiamo le persone a segnalare tutti i casi simili“.

Le Guardie Zoofile dell’ OIPA di Palermo ricordano che sono sempre raggiungibili per informazioni e

sostegno con possibilità di segnalare sul sito WWW.OIPA.ORG/IT ,nella SEZ . Provinciale di PALERMO.