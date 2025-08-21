Palermo, lutto a Villa Tasca per la scomparsa di Salvatore Leone

L'ex agente è precipitato da un terrazzo, per un malore

PALERMO – “Villa Tasca ha perso un altro dei suoi figli. Nelle scorse ore è venuto a mancare Salvatore Leone, 57 anni, deceduto a Caltabellotta dopo essere precipitato da un terrazzo al secondo piano. Esprimiamo vicinanza ai familiari di questo nostro fratello”.

Lutto nel quartiere di Villa Tasca per la scomparsa di Salvatore Leone, l’ex agente che ieri ha perso la vita per un incidente.

Palermo, lutto a Villa Tasca

Mentre fumava una sigaretta, Leone avrebbe avuto un malore, non riuscendo ad evitare la caduta. La procura di Sciacca ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

“Condoglianze alla famiglia”, scrivono Patrizia, Luciana, Maria Rita, Michele ed altri sulla pagina facebook del quartiere Villa Tasca.

Numerosi i messaggi per la famiglia dell’ex agente. “Poveritno – scrive Luciano B. era venuto in vacanza a Caltabellotta ed ha trovato la morte. Che strana la vita, che brutti scherzi che gioca, volare da una terrazza in un paesino in un momento di festa. Anche i cittadini caltabellottesi sono rimasti sconvolti, una piccola comunità che non si è potuta dare pace per la terribile morte. Non ci sono parole riposa in pace”.

