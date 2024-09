PALERMO – Identità su identità. Tutte nascoste. Nuovi misteri si aggiungono nelle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro.

Li ha messi sul piatto una delle sue amanti sentita dai pubblici ministeri ormai più di un anno fa. Resta da capire quali passi avanti siano stati compiuti perché di certo le indagini non si sono fermate.

Una intesa vita di relazione

Messina Denaro ha avuto una intensa vita relazionale. Stando al racconto della donna non si era reso conto chi fosse l’uomo a cui è stata sentimentalmente legata dal 2019 al 2022. Al pm la testimone ha confessato: “Ho capito troppo tardi di avere rischiato la vita. Sono stata ingenua e infatti non avrò mai più rapporti con persone che non conosco”.

“Mangio da Anna”

Le identità nascoste vanno svelate per risalire ai luoghi frequentati dal padrino di Castelvetrano, partendo dalla certezza che, guardingo com’era, avrà inventato nomi e fatti. “Io mangio da Anna”, così diceva di chiamarsi la finta badante della madre malata a cui portava la spesa tutte le settimana. Anna è una delle sue vivandiere già scoperte o un personaggio inedito?

C’è Laura che di Messina Denaro è stata vicina di casa. Anche lei non si era accorta di nulla? E le altre amanti? Tutte sedotte senza farsi troppe domande? Esiste davvero la signora albanese che “lava e stira le camicie nella casa di Palermo”?

La foto sul tavolo

Di chi era la foto della donna “una sua amante, sul tavolo del covo in via San Giovanni, a Campobello di Mazara, svedese, capelli neri, aveva il burka, quindi non capisco se irlandese, lui me lo ha detto, tipo una donna che aveva avuto lui in passato”.

Ed ancora: l’amante era casualmente finita per una visita in una clinica a Marsala oppure Messina Denaro sapeva di potere contare sulla discrezione di una segretaria della struttura sanitaria? E che dire “della dottoressa che lavora in ospedale” di cui parlava sempre alla sua amante?

Il mondo sanitario

Il mondo sanitario continua ad essere scandagliato per scoprire le connivenze del padrino visitato e operato prima si morire di cancro. Tante domande, altrettante identità nascoste contenute nel verbale dello scorso luglio.

Molte conducono a Palermo dove la sua vita non era fatta solo di shopping, cene nei ristoranti e tatuaggi.