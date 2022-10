Palermo, mafia e affari: concorrente del “Grande fratello” assolto

Era imputato nel processo al clan dell'Acquasanta

1' DI LETTURA

PALERMO – Tra gli assolti del processo sulla mafia dell”Acquasanta c’è anche Daniele Santoianni, ex concorrente del ‘Grande Fratello’. La formula decisa dal giudice per l’udienza preliminare è “perché il fatto non sussiste”.

Santoianni, finito ai domiciliari nel maggio del 2020, era accusato di intestazione fittizia dei beni con l’aggravante mafiosa perché, secondo la Procura, avrebbe fatto da prestanome di una società per la vendita di caffè legata ai clan.

Già il Riesame di Palermo, subito dopo il blitz, aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare e scarcerato Santoianni, accogliendo la richiesta degli avvocati Giampiero Biancolella e Marcello Montalbano.

L’imputato aveva partecipato alla decima edizione del reality.