Palermo, malamovida in viale Campania: controlli e raffica di multe

Impegnati polizia, carabinieri e municipale

PALERMO – Malamovida in viale Campania, a Palermo: controlli “Alto Impatto” delle forze dell’ordine. Già dalla scorsa settimana sono scattati posti di blocco e presidi di polizia, carabinieri e polizia municipale nella strada in cui i residenti hanno lamentato nelle ultime settimane disagi al traffico e molesti e fastidiosi assembramenti di giovani, specie nel fine settimana.

I controlli ad “Alto Impatto” in viale Campania, sotto il coordinamento della Questura di Palermo, nel corso degli ultimi due sabati hanno visto presidi interforze che hanno portato alla identificazione di 150 persone, di cui 14 con precedenti penali, al controllo di 68 veicoli ed alla contestazione di 20 sanzioni per violazioni al Codice della Strada con 2 sequestri amministrativi.

Effettuate ispezioni anche in due esercizi commerciali, un pub ed una pizzeria. Accertata la violazione connessa alla mancata autorizzazione sanitaria per l’ampliamento per la somministrazione all’esterno, che comporterà una sanzione di mille euro a una delle attività controllate. Effettuata inoltre una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per la verifica del regolare impiego dei dipendenti al momento del controllo.