Palermo: maltempo, chiuso anche il cimitero dei Rotoli

Sono stati sradicata alberi, intaccate alcune sepolture

PALERMO – “Il maltempo di questa notte ha provocato danni anche al cimitero dei Rotoli, sradicando alcuni alberi e intaccando alcune sepolture. Mi sono recato sul posto insieme ai tecnici per un sopralluogo e, su decisione del direttore, l’impianto è stato chiuso. Le maestranze Reset stanno già provvedendo a tagliare e rimuovere alcuni rami caduti per consentire il transito ed eliminare il pericolo, mentre per gli alberi abbattuti saranno necessari mezzi speciali e quindi almeno una settimana. Sarà necessario intervenire anche per ripristinare la pavimentazione che in alcuni punti è stata divelta dalle radici. Insieme con il settore Verde e Reset, siamo al lavoro per riaprire il cimitero nel più breve tempo possibile; per quanto riguarda le tumulazioni, riprenderanno appena potremo garantire la sicurezza dei lavoratori e delle famiglie”. Lo ha dichiarato l’assessore ai Cimiteri Toni Sala.