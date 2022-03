Mamma, sola e malata di cancro: ‘Così mi hanno spezzato il braccio’

L'inchiesta sui finti incidenti. Il racconto choc di una donna

PALERMO – “Quella mattina io e omissis siamo andate con l’autobus all’Acquasanta dove c’erano ad attenderci due uomini di circa 45-50 anni”, inizia così il racconto dell’orrore di una donna. Si è fatta spezzare un braccio, l’amica una gamba.

Il commissariato Brancaccio

Sono le protagoniste di un falso incidente organizzato a Palermo e scoperto dalla Procura di Palermo e dai poliziotti del commissariato Brancaccio. Tre persone sono state arrestati, ma gli indagati sono trentuno. Anche la donna è finita sotto inchiesta perché ha partecipato alla frode in danno della compagnia di assicurazione. L’indennizzo per l’incidente superò i 40 mila euro, ma alla donna, come avveniva sempre, sono toccate poche centinaia di euro.

Il suo racconto si fa drammatico. Parole già sentite in precedenti inchieste, che però lasciano sempre sgomenti. Arrivate “dentro un appartamento due uomini ci hanno messo del ghiaccio per anestetizzare a me il braccio e a omissis la gamba destra. Dopo circa un’ora ci hanno fatto distendere a terra, mentre uno di questi è uscito l’altro rimasto mi ha colpito al braccio con dei blocchetti di cemento di colore rosso”.

Quanta violenza: “Io avevo il braccio appoggiato tra due sostegni e mi hanno fatto mettere a pancia sotto, ultimato con omissis ci hanno messo in auto e ci hanno portato sul luogo del finto incidente dove abbiamo trovato un uomo che non saprei descrivere”.

Fecero finta che le due donne furono travolte da una macchina mentre erano viaggiavano su uno scooter. Perché si diventa vittime e complici di un gioco sporco? Perché si accetta di sopportare un dolore lancinante? “Mi sono prestata a questo… costretta dalla necessità di fare fronte a un momento di difficoltà economiche estrema dovuto al fatto che mi sono trovata sola, separata a mantenere il mio bambino senza poter e pagare l’affitto e la casa e senza potere pagare le cure costose legate alla mia malattia oncologica per la quale sono stata operata”.