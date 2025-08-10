City, Guardiola: “Grazie Palermo, atmosfera incredibile al Barbera”

Il tecnico: "I rosanero mi sono sembrati una squadra con giocatori bravi"

“Atmosfera? Grazie di cuore a Palermo per la sua accoglienza, è stata una cosa incredibile. Sembrava che entrambe le squadre giocassero in casa. Vedere lo stadio pieno già un’ora prima della partita è stato fantastico”. Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato così in sala stampa nel post partita la gara amichevole giocata contro il Palermo.

“Per la relazione che abbiamo con il City Football Group mi auguro faranno una grande stagione e con Pippo la faranno – ha aggiunto -. La società ha fatto una scelta giusta. Sapevo già dell’entusiasmo che c’è qui e dell’amore per la squadra, come a Napoli. Il Palermo? Mi è sembrata una squadra con grande ritmo, buona intensità e giocatori bravi. Conosco Gomes, che è stato nella nostra academy: è un bravo ragazzo e sa giocare la palla. Tutti hanno fatto una buona prestazione”.

“Compagno di Luca Toni a Brescia? È una persona affascinante, sono felice di aver vissuto quell’esperienza. Il presidente di allora è stato il più forte che io abbia mai avuto e la squadra era molto competitiva. Avevamo una squadra buona, Baggio era il nostro ‘capo’. Luca è molto simpatico e mi aveva detto che qua si era trovato molto bene. Ho incontrato anche Pastore: è stato un grande giocatore qui. Auguro al Palermo di tornare in Serie A”, ha concluso.