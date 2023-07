Palermo, continuano i colpi: Mancuso è ufficialmente rosanero

L'attaccante del Monza arriva in prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto

PALERMO – Continuano le ufficialità in casa Palermo in attesa dell’inizio del ritiro a Ronzone e Pinzolo. La compagine rosanero, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’arrivo in prestito dell’attaccante del Monza Leonardo Mancuso.

Di seguito il comunicato:

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dall’A.C. Monza le prestazioni sportive di Leonardo Mancuso con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto.

A Leonardo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.