Palermo, manifestazione per la Flotilla: scontri con la polizia

Blocco della polizia in piazza Politeama

Tensione e scontri a Palermo dove centinaia di persone sono scese in piazza dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte di navi militari israeliane nella rotta verso Gaza. Una manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo palestinese spinta dal passaparola social. Tanti gli scatti postati dai cittadini.

Una piccola folla si è radunata intorno alle 23 in piazza Sant’Anna e da qui si è mossa verso piazza Politeama, attraversando via Roma.

Alla fine di via Ruggero Settimo hanno trovato il blocco della polizia. “Siamo cittadini liberi e vogliamo raggiungere la piazza”, dicevano i manifestanti. Poi si è alzato il coro “vergogna, vergogna”. Urla e spintoni nel faccia a faccia con i poliziotti in tenuta antisommossa. Qualcuno ha provato ad attraversare il muro degli agenti e sono stati usati i manganelli. Ci sono stati due feriti lievi.