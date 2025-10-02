 Palermo, manifestazione per la Flotilla: scontri con la polizia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, manifestazione per la Flotilla: scontri con la polizia

Blocco della polizia in piazza Politeama
NELLA NOTTE
di
1 min di lettura

Tensione e scontri a Palermo dove centinaia di persone sono scese in piazza dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte di navi militari israeliane nella rotta verso Gaza. Una manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo palestinese spinta dal passaparola social. Tanti gli scatti postati dai cittadini.

Una piccola folla si è radunata intorno alle 23 in piazza Sant’Anna e da qui si è mossa verso piazza Politeama, attraversando via Roma.

Alla fine di via Ruggero Settimo hanno trovato il blocco della polizia. “Siamo cittadini liberi e vogliamo raggiungere la piazza”, dicevano i manifestanti. Poi si è alzato il coro “vergogna, vergogna”. Urla e spintoni nel faccia a faccia con i poliziotti in tenuta antisommossa. Qualcuno ha provato ad attraversare il muro degli agenti e sono stati usati i manganelli. Ci sono stati due feriti lievi.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI