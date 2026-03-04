Palermo-Mantova, Palumbo: “Abbiamo retto bene fino all’ultimo”

Il centrocampista: "L'espulsione ha cambiato tutto, c'era un po' di paura"

“Venivamo da una brutta sconfitta col Pescara che non ci aspettavamo. Oggi avevamo la partita in controllo e poi l’espulsione ha cambiato tutto, è subentrata anche un po’ di paura. Abbiamo retto bene, abbiamo sofferto ma senza subire”. Antonio Palumbo, in sala stampa, commenta così la partita Palermo-Mantova terminata sul risultato di 2-1.

“C’è stata una mezz’ora lunghissima, sofferta fino all’ultimo secondo. Una bellissma emozione la parata di Joronen alla fine. Il campionato di Serie B è difficilissimo, perdi col Pescara e loro vanno quasi a vincere col Frosinone. Ogni partita è una guerra e va affrontata nel modo giusto”, ha concluso il centrocampista del Palermo nel post gara.